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4 katlı binaya çarpan İETT otobüsü kaldırılıyor! A Haber olay yerinde

4 katlı binaya çarpan İETT otobüsü kaldırılıyor! A Haber olay yerinde

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 13:34
Son dakika haberleri… İstanbul’un Pendik ilçesinde dün bir İETT otobüsü 4 katlı binaya çarptı. İETT otobüsü yapılan incelemelerin ardından kaldırılmaya başlandı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç olay yerinden aktardı.
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