38 saat mi sürecek? 3 ile turuncu 14 ile sarı kodlu uyarı

İstanbul'da kar yağışı beklenirken meteoroloji kaynaklarından bambaşka bir uyarı geldi. Yağışların cuma günü başlayacağı ve 38 saat kesintisiz devam edeceği tahmin edildi. Trakya ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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