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31 şehirde sokağa çıkma yasağı! İstanbul sokakları boş kaldı!
Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 2 gün boyunca sürecek yasağın cumartesi günü saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle İstanbul sokakları boş kaldı. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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