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3 ay sonra askere gidecekti, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

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Giriş: 20.03.2024 13:59
Güncelleme:20.03.2024 14:01
Antalya'da haziran ayında askere gidecek olan Mustafa Yaldız (22), motosikletiyle park halindeki servis aracına çarptığı kazada, hayatını kaybetti. Kazayı haber alıp gelen Yaldız’ın babası Yasin Yaldız üzüntüden yere çöktü, bacağı kırık koltuk değnekli bir yakınını ise polis sakinleştirdi.
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