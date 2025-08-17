26 yıldır dinmeyen acı: 17 Ağustos! A Haber depremin vurduğu o noktadan aktardı

A Haber Muhabirleri depremde hayatını kaybedenler için yapılan anma törenlerine katılarak bölgeden son durumu aktardı. Gölcük'te saat 03.02'de düzenlenen törende Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e mikrofon uzattan A Haber Muhabiri Yusuf Gül, o gece neler yaşandığını sordu. Sezer, "1999 ve öncesinden sonra imar ve yönetmeliklerinde ve özellikle binaların sağlamlığı konusunda çalışmalar yapıldı. Gerek zemin etüdü gerek betonarme hesaplarında yönetmeliklerde yapılan değişikliklerden sonra çok daha sağlam binalar yapılmaya başlandı" dedi.