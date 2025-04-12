23 kişinin yaralandığı otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı

Ankara-Çankırı kara yolu Aşağı Pelitözü mevkisinde 4 Nisan günü gece saatlerinde, Mustafa G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı lastik fabrikası işçilerinin bulunduğu servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 45 kişiden 23'ü yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu arada kaza anına ilişkin otobüsün araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, işçilerin otobüsün devrilmesiyle birlikte savrulduğu, yan yatan otobüsten kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştıkları görülüyor.

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