2024 Gaziantep Aile Yılı tanıtımı yapıldı!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde 2024 yılının Gaziantep Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından yapılacaklarla ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.

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