10 Nisan 2024, Çarşamba
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2023’te 190 türde 23 bin 794 kuş halkalandı
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) kuşların göçleri, üremeleri, hayatta kalma başarıları gibi verilerin elde edilmesine yönelik yürütülen halkalama çalışmaları kapsamında, 2023 yılında 190 türde 23 bin 794 kuş halkalandı.