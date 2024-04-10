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2023’te 190 türde 23 bin 794 kuş halkalandı

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Giriş: 10.04.2024 12:02
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) kuşların göçleri, üremeleri, hayatta kalma başarıları gibi verilerin elde edilmesine yönelik yürütülen halkalama çalışmaları kapsamında, 2023 yılında 190 türde 23 bin 794 kuş halkalandı.
2023’te 190 türde 23 bin 794 kuş halkalandı
2023’te 190 türde 23 bin 794 kuş halkalandı
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