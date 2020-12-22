2021 yılı 2020'ye göre daha mı soğuk olacak? La Nina hava olayı nasıl gerçekleşiyor? A Haber'de anlattı

Bilim insanları 2021 yılının 2020'ye göre daha soğuk geçeceğini ancak yine de yüzyılın en sıcak altı yılından biri olacağını açıkladı. Peki bunun nedeni ne? Detayları Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, A Haber canlı yayınında anlattı.

Bilim insanları 2021 yılının 2020'ye göre daha soğuk geçeceğini ancak yine de yüzyılın en sıcak altı yılından biri olacağını açıkladı. Peki bunun nedeni ne? Detayları Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, A Haber canlı yayınında anlattı.

2021 YILI 2020'DEN DAHA SOĞUK OLACAK

Tropikal Pasifik'te La Niña hava fenomenin başlaması nedeniyle 2021 son yıllara göre daha soğuk olacak. La Niña, Pasifik'in sıcak yüzey sularında yer alan Güney Amerika'dan Filipinler'e doğru güçlü rüzgarlar estiğinde gerçekleşiyor. Bu şekilde, Pasifik okyanusunun derinliklerinden gelen daha soğuk sular yüzeye çıkıyor. La Niña'nın deniz yüzeyi sıcaklıklarını 1-2 derece düşüreceği tahmin ediliyor.

Tropikal Pasifik'te La Niña hava fenomenin başlaması nedeniyle 2021 son yıllara göre daha soğuk olacak. La Niña, Pasifik'in sıcak yüzey sularında yer alan Güney Amerika'dan Filipinler'e doğru güçlü rüzgarlar estiğinde gerçekleşiyor. Bu şekilde, Pasifik okyanusunun derinliklerinden gelen daha soğuk sular yüzeye çıkıyor. La Niña'nın deniz yüzeyi sıcaklıklarını 1-2 derece düşüreceği tahmin ediliyor.

2021 DİĞER LA NİNA YILLARINDAN DAHA SICAK OLACAK

Met Office'den Profesör Adam Scaife konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mevcut La Niña'nın 2021'de muhtemelen yeni küresel sıcaklık rekorları kırılmayacak. Ancak sera gazı etkisinin nedeniyle, 2021, 2011 ve 2000 gibi diğer geçmiş La Niña yıllarından çok daha sıcak olacak" açıklamasını yaptı.