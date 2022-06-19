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200 kiloluk dev kobrayla güreştiler! Dev kobrayla güreşenlerin videosu sosyal medyayı hayrete düşürdü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2022 10:20
Güncelleme:19.06.2022 10:21
Kobra avcıları olarak kendilerini tanıtan bir grup arkadaş sosyal paylaşım sitesi Youtube'da takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Otların arasında buldukları 200 kiloluk dev yılanlarla güreşen gençler izleyenleri dehşete düşürdü.
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