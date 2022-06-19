19 Haziran 2022, Pazar
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200 kiloluk dev kobrayla güreştiler! Dev kobrayla güreşenlerin videosu sosyal medyayı hayrete düşürdü!
Kobra avcıları olarak kendilerini tanıtan bir grup arkadaş sosyal paylaşım sitesi Youtube'da takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Otların arasında buldukları 200 kiloluk dev yılanlarla güreşen gençler izleyenleri dehşete düşürdü.