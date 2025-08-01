01 Ağustos 2025, Cuma

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200 bin liralık alkol çaldılar: Hepsini içtik

200 bin liralık alkol çaldılar: Hepsini içtik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 01.08.2025 16:57
Bolu'da 2 ay önce alkollü bir mekana girerek yaklaşık 200 bin lira değerinde içki çalan 3 şüpheli, polis ekiplerinin 150 saatlik kamera incelemesinin ardından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Emniyetteki sorgularında 'alkolleri ne yaptınız?' sorusuna şahıslar, "Hepsini içtik" yanıtını verdiği öğrenildi.
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200 bin liralık alkol çaldılar: Hepsini içtik
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