200 bin liralık alkol çaldılar: Hepsini içtik

Bolu'da 2 ay önce alkollü bir mekana girerek yaklaşık 200 bin lira değerinde içki çalan 3 şüpheli, polis ekiplerinin 150 saatlik kamera incelemesinin ardından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Emniyetteki sorgularında 'alkolleri ne yaptınız?' sorusuna şahıslar, "Hepsini içtik" yanıtını verdiği öğrenildi.

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