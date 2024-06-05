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20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan motosiklet kazası kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 15:08
Güncelleme:05.06.2024 15:08
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün gece saatlerinde 20 yaşındaki Sümeyye Gençer’in hayatını kaybettiği motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
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