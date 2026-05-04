Hürmüz'de "Özgürlük Projesi" ile savaş an meselesi mi?

İran’ın 14 maddelik barış planını geri çeviren ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda operasyon sürecinin başlayacağını belirterek "Özgürlük Planı"nı devreye aldığını açıkladı. Planın detaylarını paylaşmayan Trump’ın, ticari gemi geçişlerine yönelik bir harekât hazırlığında olduğu yönündeki iddialar gündeme geldi. A Haber’e konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya ile Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, bölgedeki olası senaryoları değerlendirerek dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kaya, krizin merkezinde nükleer başlıkların değil Hürmüz Boğazı’nın yer aldığını vurgularken, BAE’nin Akabe Limanı’nı uzun süreli kiralamasının riskli bir sürece işaret ettiğini dile getirdi. Olçar ise boğazdaki mayın tehlikesine dikkat çekerek, çift yönlü deniz trafiğinin ancak İran’ın onayıyla mümkün olabileceğini ifade etti.