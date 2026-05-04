Küresel piyasalarda Hürmüz gerginliği! Altın ve petrol fiyatlarında beklenti ne?

Orta Doğu’da enerji hatları üzerindeki gerilim artarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda operasyon başlatılacağını duyurması küresel piyasalarda tedirginlik yarattı. A Haber’de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Ekonomist Üzeyir Doğan, olası bir askeri hamlenin altın ve petrol fiyatlarının Türkiye’ye etkilerini değerlendirdi. Üzeyir Doğan, savaş ihtimalinin güçlenmesi halinde piyasalarda dalgalanmanın artabileceğine işaret ederek, özellikle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin öne çıkabileceğini vurguladı.