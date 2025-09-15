2 yılda iş yerine 9 araç çarptı

Isparta'da aynı kavşakta sürekli meydana gelen kazalar, yakında iş yeri bulunan Enes Çelik'i (24) mağdur etti. 2 yıldaki 9 kazada savrulan araçlar ve çöp konteyneri iş yerine zarar veren Enes Çelik, “Birden fazla olunca ister istemez sabır tükeniyor. Müşteri değil, araba gözlüyoruz. Kaza olacak mı, Allah korusun birbirlerine vuracaklar mı diye gözlüyoruz. İş biraz çığırından çıktı" dedi.