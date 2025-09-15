15 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 2 yılda iş yerine 9 araç çarptı
2 yılda iş yerine 9 araç çarptı

2 yılda iş yerine 9 araç çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2025 14:04
Güncelleme:15.09.2025 14:10
Isparta'da aynı kavşakta sürekli meydana gelen kazalar, yakında iş yeri bulunan Enes Çelik'i (24) mağdur etti. 2 yıldaki 9 kazada savrulan araçlar ve çöp konteyneri iş yerine zarar veren Enes Çelik, “Birden fazla olunca ister istemez sabır tükeniyor. Müşteri değil, araba gözlüyoruz. Kaza olacak mı, Allah korusun birbirlerine vuracaklar mı diye gözlüyoruz. İş biraz çığırından çıktı" dedi.
2 yılda iş yerine 9 araç çarptı
Bizonun saldırından son anda kurtuldu
Bizonun saldırından son anda kurtuldu
Yer yarıldı kamyon içine girdi
Yer yarıldı kamyon içine girdi
Kastamonu’da tüfekle defalarca havaya ateş açtı
Kastamonu'da tüfekle defalarca havaya ateş açtı
Diktiği fidanlar orman oldu
Diktiği fidanlar orman oldu
Pompalı pompalı tüfekle eşini vuran şahıs kamerada
Pompalı pompalı tüfekle eşini vuran şahıs kamerada
Portakal koparma kavgasında komşu o anları anlattı
Portakal koparma kavgasında komşu o anları anlattı
Son tüketim tarihi geçmiş cipslere el konuldu
Son tüketim tarihi geçmiş cipslere el konuldu
Petrol sevinci su sevincine dönüştü
Petrol sevinci su sevincine dönüştü
Karabük’te hurda yüklü tır devrildi
Karabük'te hurda yüklü tır devrildi
2 yılda iş yerine 9 araç çarptı
2 yılda iş yerine 9 araç çarptı
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı
Başakşehir’de yol verme kavgası
Başakşehir’de yol verme kavgası
Daha Fazla Video Göster