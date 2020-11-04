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2 yıl önce kızını kaybetmişti... Coşkun Göğen’in en zor anları

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Giriş: 04.11.2020 09:47
Güncelleme:04.11.2020 09:57
Kızı Dünya Göğen 2 yıl önce kanser hastalığına yenik düşen Coşkun Göğen'in acısı hala taze. Kadın cinayetleri sorulduğunda kızını anımsayan Göğen'in sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu. Göğen, "Benim Dünya'm gitti. Allah, evlat acısı kimseye vermesin" dedi.

Yeşilçam'ın kötü karakteri 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen kadın cinayetleri sorulduğunda hayatını kaybeden kızını hatırladı. Kadın cinayetlerini lanetlediğini belirten Göğen, "Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor, o sapıklardan birini de ben canlandırıyorum" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Coşkun Göğen eski Türk halk müziği sanatçısı İsmail Uyanık ve ortaklarından Şahin Saydereli'nin sahibi olduğu İON Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen ve yönetmenliğini Esat Şekeroğlu'nun yaptığı dram/aksiyon türündeki Ölüm Tuzağı isimli filmin çekimleri için Samsun'a geldi.

"BEN İŞİMİ YAPIYORUM"
Film setinde sorulara yanıt veren 75 yaşındaki Göğen, "Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim 3 tane kızım var. Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Bende bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya'm gitti. Evlat acısı Allah kimseye vermesin. Maalesef ben her zaman derim ki dünya delikanlı olsaydı yuvarlak olmazdı. Kaygan bir zeminde yaşıyoruz onun için her türlü bela her an başımıza gelebilir. Allah insanları beladan korusun. Bu hastalık değil ki doktor gelsin ilacını versin. Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor. O sapıklardan birini de ben canlandırıyorum. Ama ben çok mütevaziyim. Ben işimi yapıyorum. Yörelere göre değişiyor ama hepsinin altında yatan boşluk kültür. Lanetliyorum. En büyük zenginlik sevgi saygı. En büyük zenginlik paylaşmasını bilmek konuşabilmek. Konuşamayandan kork kostümüne kravatına bakma, papyonuna hiç bakma. Konuşamayandan kork" şeklinde konuştu.

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