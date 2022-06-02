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2 sevgili cinayete kurban gitmişti! Kız arkadaşının cesedi bulunan Hasan’dan 69 gündür haber yok

İHA
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Giriş: 02.06.2022 09:16
Kırşehir'de kayıp başvurusu verildikten 3 gün sonra cesedi sahile vuran ve öldürüldüğü tespit edilen 18 yaşındaki Şeyma Demir'in 21 yaşındaki sevgilisi Hasan Aydoğan'a 69 gündür ulaşılamıyor. Hasan Aydoğan ile sevgilisi Şeyma Demir'i katledip, nehre attıkarını itiraf eden 2 belediye güvenlik görevlisi tutuklanmıştı. Yüreği yanan anne Döndü Aydoğan, "Oğlumuz 69 gündür kayıp. Hiçbir izine raslanılamadı. Ne olur yavrumu bulun artık" şeklinde konuştu.
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