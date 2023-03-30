2 ilde yolcu otobüsü devrildi! A Haber olay yerinde

Yozgat ve Erzincan'da kar ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsleri kaza yaptı. 3 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi ise yaralandı A Haber muhabiri Tarık Yılmaz Yozgat'tan olay yerinden detayları aktardı.

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