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"2 hafta tam kapanma uygulanmalı" Türk bilim insanından A Haber canlı yayınında flaş çağrı

A Haber
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Giriş: 06.03.2021 23:32
Güncelleme:06.03.2021 23:56
Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Türk bilim insanı Prof. Dr. Taner Demirer ise verileri A Haber canlı yayınında yorumladı. Karadeniz'deki vaka artışına dikkat çeken Demirer, "Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ve kapanma uygulanması lazım. Aksi takdirde buradaki vilayetlerde vaka sayısının azalması beklenemez." dedi. Demirer, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vaka artışlarını da yorumladı, vatandaşları çift maske konusunda uyardı.

Tıbbı Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarını A Haber canlı yayınında yorumladı.

Özellikle sosyal mesafe ve maske hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Kapalı ve kalabalık yerlerden uzak durmamız gerekiyor. Havalar soğuk, kapalı yerlerden uzak durmalıyız. Dün Brezilya'da mutant virüsün bir günde 2 bin kişiyi öldürdüğünü gördük. Bulaş hızının ve ölüm oranlarının arttığını gördük. Belki Karadeniz Bölgesi'nde de bir mutant virüsle karşılaşmış olabiliriz.Çünkü vakalar Karadeniz Bölgesi'nde arttı. Bence bakanlığın burada özellikle bir genom çalışması yapması gerekiyor. Ciddi bir kapanma gerekiyor.

Bunun yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'de de ciddi vaka artışı söz konusu. Bu aşamada tedbirler gevşetilecekse bile aşı oranının yüzde 25'i geçmesi gerekiyor.

"2 HAFTALIK TAM KAPANMA UYGULANMALI"

Kalabalık yerlerde çift maske kullanımı bence önemli. Benim önerim Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ve kapanma uygulanması lazım. Aksi takdirde buradaki vilayetlerde vaka sayısının azalması beklenemez. Vilayetler arası gidiş gelişin azaltılması lazım. Karadeniz'de kapanmanın uygulanması lazım.

AŞILAMA ORANINI YÜZDE 25'E ÇIKARMAMIZ LAZIM

Bizim planlamamızı aşı oranlarına göre yapmamız lazım. Nüfusun yüzde 12'sini yarıladık. Mavi ülke konumundayız. Tedbirlerin gevşetilmesi söz konusu olunca aşılama oranlarını yüzde 25'e çıkarmamız lazım.

Tedbirlerin gevşetilmesi konusunun tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Kırmızı iller için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor.

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