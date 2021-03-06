Vakaların iki kat arttığı Samsun'da flaş çağrı! Valilikten vatandaşlara uyarı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli Samsunlular, bu akşam saat 21.00 itibarıyla başlayan ve 08 Mart 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasını bir yasak olarak değil, vakalardaki artışın önüne geçebilmek için bir fırsat olarak görelim ve zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım. Tedbir ve kısıtlamaların hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için uygulandığının bilinciyle hareket ederek, sağlanan muafiyetlerin suistimal edilmesi anlamına gelecek davranışlardan da uzak duralım."