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2 derslikli okulun tek öğrencisi! Van’da tek öğrenci için öğretmen atandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 15:36
Van'ın Gürpınar ilçesi Yaşlıdal Mezrası’ndaki 2 derslikli okulun tek öğrencisi 2'nci sınıf öğrencisi Hasret Aydın.  A Haber muhabiri Esra Arpa o noktadan detayları aktardı.
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