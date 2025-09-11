11 Eylül 2025, Perşembe

2 ayrı otel çalışanlarının kavgasında 20 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 09:09
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "İki otel çalışanları arasında sopalı kavga olduğuna dair" paylaşımlar hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde meydana gelen olayda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Olaya karıştığı tespit edilen 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanmış, 6 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.
