46 yıllık bir evlilik hikayesi

Gerçek sevgi, verilen emek ve karşılıklı anlayışla geçen yıllar... Rukiye teyze ile Faik amcanın yıllara meydan okuyan evliliği, sabrın, sadakatin ve birlikte yaşlanmanın sıcak bir örneğini oluşturuyor. Değişen dünyaya ve hızla geçen zamana rağmen hayatı omuz omuza sürdüren çift, uzun soluklu evliliklerinin hikayesini A Haber'in Bir İnsan Bir Hikaye programında anlattı. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve kameraman Murat İçen, Rukiye teyze ile Faik amcanın sevgi ve emekle geçen evlilik hikayesini görüntüleyerek detayları aktardı.