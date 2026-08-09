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Asrın Projesi KKTC'ye nasıl hayat verdi? Türkiye'den adaya 80 kilometrelik su yolu

Türkiye'nin “Asrın Projesi” olarak adlandırılan KKTC Su Temin Projesi, 2015 yılında hayata geçirildi. Anamur'daki Alaköprü Barajı'ndan alınan su, dünyada ilk kez uygulanan askıda borulu deniz geçiş sistemiyle KKTC'deki Geçitköy Barajı'na ulaştırılıyor. Yılda 75 milyon metreküp su taşıyan proje, adanın içme-kullanma ve sulama suyu ihtiyacına katkı sağlıyor. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz projenin hikayesini araştırırken, eski KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zorlu Töre de “Asrın Projesi”nin detaylarını ve Kıbrıs Türk halkı açısından önemini anlattı.

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