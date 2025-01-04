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2 araç çarpıştı yanarak can verdi! A Haber olay yerinde

2 araç çarpıştı yanarak can verdi! A Haber olay yerinde

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.01.2025 10:50
İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür mevkisinde iki araç çarpıştı, kaza sonrası yangın çıktı, bir kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım da bir süre aksadı. Bölgeden son detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Sefer Ayçe'nin olay yerinden aktardıkları şöyle:

Burası Gümüldür, Menderes, Şaşal mevkisi. Yağış uyarıları vardı. İşte o şiddetli yağışın etkisiyle tam bu noktada iki araç kafa kafaya çarpıştılar. Kazanın etkisiyle de araçlar yanmaya başladı. Öndeki araç tamamen yandı. Sebze yüklü aracın ise ön tarafı yanmış oldu. Bir kişi yanarak ne yazık ki yaşamını yitirdi.

3 kişi de hastanede tedavi altında. Aşırı yağış aynı zamanda sis de vardı. Bu etkiyle beraber de tabi ki tam bu virajın olduğu noktada görüş mesafesi de düştü ve iki araç birbirine girdi. Öndeki araç tamamen yandı.

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2 araç çarpıştı yanarak can verdi! A Haber olay yerinde
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