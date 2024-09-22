1975 yılından beri parça topluyor! Serdar Bozkurt’un hikayesi nasıl başladı?

İzmir'de 1975 yılında minyatür bir şişeyle koleksiyonerliğe başlayan Serdar Bozkurt'un bugün dükkanında 14 bin parça bulunuyor. Koleksiyonunda anahtarlık, çakmak, biblo gibi parçaları barındıran Bozkurt hikayesini A Haber mikrofonuna anlattı.

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