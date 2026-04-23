17 yıllık kayıp Yusuf'un dosyası tekrar açılıyor: Şoke eden Tuncay Sonel detayı

Trabzon'da 17 yıl önce kaybolan Yusuf Kazdal’ın (9) ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhullerin aydınlatılacağına yönelik açıklamalarının kendilerine umut verdiğini söyledi. Baba Tahir Kazdal, oğlunun kaybolduğu dönemde, Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Of ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunduğuna dikkati çekip, "O dönem bizimle ilgilendi. Eşimin kafası dağılsın diye iyilikleri de olmuştu. Ancak iyilik miydi yoksa bir şeylerin üzerini kapatmak için miydi; onu da bilemiyoruz" dedi.