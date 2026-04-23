"İran'daki savaş Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme savaşı"

ABD'nin İran'a yönelik savaş gerilimi sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki abluka krizi derinleştiriyor. Orta Doğu'da her geçen dakika kırılgan ateşkesin gidişatını zorlarken konuya ilişkin A Haber'de Gece Ajansı programına konuk olan Stratejist-Yazar Murat Akan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Akan İsrail'in Hürmüz ve Babülmendep’te ABD’yi bahane ederek etkili olmak istediğini belirterek "İran savaşı bütün Orta Doğu’yu dizayn etme savaşıdır." dedi.