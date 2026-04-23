Gazze'de enkazlar arasında 23 Nisan coşkusu: İsrail zulmü altında çocukların direnişi

İşgalci İsrail'in ateş hattına çevirdiği Gazze'den tüm dünyaya insanlık dersi niteliğinde görüntüler yükseldi. Tel El-Hava bölgesinde, yıkılan binaların ve enkaz yığınlarının gölgesinde bir araya gelen Filistinli yavrular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak savaşa ve ölüme inat gülümsemeye çalıştı. Türk bayraklarının dalgalandığı, palyaço seslerinin patlama seslerine karıştığı o anlarda, Gazzeli miniklerin yaşama tutunma mücadelesi kalpleri dağladı.

