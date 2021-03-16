Son dakika haberi... Türkiye'nin 16 Mart 2021 günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi. Vaka sayısında düne göre artış yaşandı.

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