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155 bininci konutun anahtarını Başkan Erdoğan teslim edecek

155 bininci konutun anahtarını Başkan Erdoğan teslim edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.11.2024 12:09
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 30 Kasım Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 155 bininci konutun teslim töreni gerçekleştirilecek. Murat Kurum sosyal medya paylaşımında, "Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu." ifadelerine yer verdi.

Depremin ilk anından itibaren bölgenin yeniden kalkındırılması için seferber olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanı Murat Kurum, kalıcı konutların teslimi için çalışmalarını sürdürüyor.

TOKİ evleri (Foto: AA)

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutun teslimi için tören düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Kurum'un paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Kurum paylaşımında, "Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu." ifadelerine yer verdi.

30 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek anahtar teslim törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

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