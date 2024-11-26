Ali Atay’ın açıklamalarına A Haber’de tepki yağdı: Depremde bir işe yaramayıp zarar verdiniz!

Oyuncu Ali Atay, Fatih Altaylı ille gerçekleştirdiği bir programda 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde eşi Hazal Kaya ile yaptığı yardımlar hakkında serzenişte bulundu. Atay, "Ben depremzedelere yardım etmek zorunda mıyım? Ben bu ülkenin depremiyle yangınıyla uğraşmak zorunda mıyım?" diyerek yaptıklarını anlamsız buldu.

İnsani duyarlılıkların ayaklar altına alındığı bu açıklamalara ise A Haber'de tepki yağdı. İşte o programdan satır başlıkları;

SOSYAL MEDYADA TIK ALABİLMEK İÇİN ŞOV YAPTILAR

Gazeteci Murat Özer: Bunlar sosyal medyada tık alabilmek için bunları yapıyorlar. Yardım eden adam aylar sonra çıkıp bu açıklamayı yapmaz. Yardım etme o zaman, iyilik yap denize at balık bilmez halik bilir. Eskiden insanlar iyiliklerini dile getiremezlerdi. Etmeyin yardım o zaman yaptığınız şeyi Instagram'da tık alabilmek için şov yapmak. İkinci günde televizyonlarda vs çıkıp Hatay'da su patlamış olmuş bu olmuş deyip halkı galeyana getirdiniz.

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DEPREMDE BİR İŞE YARAMADINIZ ZARAR VERDİNİZ

Sunucu Melih Altınok: Hiçbir işe yaramadınız aksine zarar verdiniz oradaki halka. Aylar sonra da çıkıp ukala ukala ben bu işlere bakmak zorunda mıyım dediniz. Sen kimsin git işini yap.

YARDIM İÇİN PARA TOPLADILAR AMA NEREYE GİTTİĞİ ŞÜPHELİ

Gazeteci Murat Özer: Devlet zaten size işinizi yapın dedi. Siz bir sanatçı olarak devletin bu konuyla ilgili çalışmalarına destek vermektir. AFAD'a destek vermekti ama Kızılay'ın aleyhinde AFAD'ın aleyhinde ne kadar çok şey varsa ürettiniz, yalan beyanlarınızla çoğaltınız ve insanların yardım etme şevkini kırdınız. Sonra topladığınız üçbeş kuruş paranın nereye gittiği de meçhul oldu.

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DEVLET MİLLET ORADAYDI SİZE GEREK YOKTU

Gazeteci Murat Özer: Orada başka memleketlerden gelen birçok insanla karşılaştım fakat hiçbirinin ağzından böyle bir cümle duymadım. Çünkü oraya gelen insanlar Depremzedelerin dertleriyle dertliler ama siz kendinizi bu toplumun bir Vatandaşı olarak görmezsiniz Maraş'ta ne işin var dersiniz zaten. Zaten Maraş'ta bir işiniz yoktu orada olması gerekenler oradaydı. Devlet oradaydı millet oradaydı. Siz bütün deprem süreci boyunca manipülasyon yaptınız. Şimdi de neden manipülasyona geliyoruz diyorsunuz. Ona gidin sizi manipüle edenlere sorun.

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Doç. Dr. Kemal Olçar Askeri Stratejist: Bir millet olmanın temel gerekliliği kederde ve sevinçte ortaklık ve birliktir. Sen böyle bir afette birlik olman gerekirken sözünde eyleminle yardımınla bir sürü kitleyi etkileyebilirsin.