04 Aralık 2022, Pazar
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15 yaşındaki Melike'nin cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı! Katil Muhammet Kılıç'ın ifadesi kan dondurdu!
Aksaray'da kendisinden ayrılan nişanlısı Melike Arıbaş'ı (15), yakınlarının nişan töreninde başına tabancayla ateş ederek öldüren Muhammet Kılıç'ın olay anında tabancasının şarjörünü değiştirdiği, çevredekilerin de panikle kaçıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Melike Arıbaş ile Muhammet Kılıç'ın 1 yıl önce nişanlandığı, nişandan 3 ay sonra da ayrıldıkları belirtildi. Kılıç'ın polise verdiği ilk ifadede ise Nişanlımın ailesi beni istemiyordu. Gözdağı vermek için ateş ettim. Nişanlımı başkasına yar etmem dediği öğrenildi.