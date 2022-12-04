04 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 15 yaşındaki Melike'nin cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı! Katil Muhammet Kılıç'ın ifadesi kan dondurdu!

15 yaşındaki Melike'nin cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı! Katil Muhammet Kılıç'ın ifadesi kan dondurdu!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2022 17:47
Güncelleme:04.12.2022 17:54
Aksaray'da kendisinden ayrılan nişanlısı Melike Arıbaş'ı (15), yakınlarının nişan töreninde başına tabancayla ateş ederek öldüren Muhammet Kılıç'ın olay anında tabancasının şarjörünü değiştirdiği, çevredekilerin de panikle kaçıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Melike Arıbaş ile Muhammet Kılıç'ın 1 yıl önce nişanlandığı, nişandan 3 ay sonra da ayrıldıkları belirtildi. Kılıç'ın polise verdiği ilk ifadede ise Nişanlımın ailesi beni istemiyordu. Gözdağı vermek için ateş ettim. Nişanlımı başkasına yar etmem dediği öğrenildi.
Aksaray’da polis neye şaşıracağını bilemedi!
Aksaray’da polis neye şaşıracağını bilemedi!
15 yaşındaki Melike’nin cinayet anı görüntüleri
15 yaşındaki Melike'nin cinayet anı görüntüleri
5 yaşındaki çocuğunun önünde 20 kez bıçaklandı
5 yaşındaki çocuğunun önünde 20 kez bıçaklandı
Almanya’da sağlık skandalı! Yanlış ayağını...
Almanya’da sağlık skandalı! Yanlış ayağını...
Dolandırıcılık çetesi liderinin gösterişli hayatı
Dolandırıcılık çetesi liderinin gösterişli hayatı
21 yıldır poğaça satıyor
21 yıldır poğaça satıyor
Kardeşini sokak ortasında katletti!
Kardeşini sokak ortasında katletti!
Turizm cennetinde panik
Turizm cennetinde panik
Türkiye kışı Antalya yazı yaşıyor
Türkiye kışı Antalya yazı yaşıyor
50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege’de görüldü
50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege’de görüldü
Eyüpsultan’da korkunç kaza!
Eyüpsultan'da korkunç kaza!
Burada yok yok
Burada yok yok
Daha Fazla Video Göster