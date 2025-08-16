1,5 yaşındaki çocuk balkondan düştü

16 Ağustos 2025, Cumartesi

Giriş: 16.08.2025 01:26
Olay, 18.30 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Atılgan sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. Evin balkonuna çıkan 1.5 yaşındaki Gülce K., tırmandığı koruma demirinden aşağı düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
