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15 Temmuz’un destansı kahramanı: Ömer Halisdemir! Kabri başında anıldı

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Giriş: 15.07.2022 16:16
Darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir... Komutanından aldığı emirle, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye gelen darbeci general Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan tek kurşunla öldüren Halisdemir, 17 kurşunla vatan toprağına düştü. Halisdemir, 6 yıl önce bugün başı dik bir şekilde şehadete yürüdü. Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, darbe girişiminin yıl dönümünde ziyaret edildi.
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