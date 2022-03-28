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15 Temmuz Köprüsü’nde ölümün kıyısında yolculuk! Arkadaşıyla tartışınca araçtan atlamaya çalışan kadın kamerada

İHA
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Giriş: 28.03.2022 15:50
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korku dolu anlar!  Aynı otomobilde olduğu arkadaşı ile tartışan genç kadın kapıyı açarak atlamaya çalıştı. Yürekleri ağızlara getiren anlar seyir halindeki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen gün gece sularında 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde yaşandı. İddiaya göre, otomobildeki arkadaşıyla tartışan bir kadın kapıyı açarak otomobilden atlamaya çalıştı.

KÖRPÜDE TEHLİKE ANLALARI KAMERADA

Araç içerisinde bulunanları kadını ikna etmeye çalışması ve yaşananlar başka bir otomobil de bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde arkadan ilerleyen araçların selektör ve korna yaparak tehlikeli anlar yaşadığı da görüldü.

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