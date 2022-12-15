15 Aralık 2022, Perşembe
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15 Temmuz Köprüsü'nde hareketli anlar! Hem aracını hem de kendini ytakmaya kalkıştı
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde garip anlar yaşandı. Gözü dönen bir vatandaş aracının üzerine çıkıp benzin döken düktü. Tüm ikna çabalarına rağmen vazgeçmeyince ekiplerden hortumlu müdahale gecikmedi. Bu müdahaleye öfkelenen şahıs koşmak isteyince başına gelenler saniye saniye görüntülendi.