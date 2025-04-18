18 Nisan 2025, Cuma
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14 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi
Eskişehir merkezli 24 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini söyleyerek 14 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 71 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.