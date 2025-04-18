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14 milyon TL’lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi

14 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 18.04.2025 14:54
Eskişehir merkezli 24 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini söyleyerek 14 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 71 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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14 milyon TL’lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi
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