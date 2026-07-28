Başkent'te Orta Çağ manzaraları! Ankara’da su çilesi isyan ettirdi: "Yağmurlu havada bile su vermiyorlar"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği, Başkent'i temmuz sıcağında susuz bıraktı. Altındağ ve Mamak ilçelerinde günlerdir süren su kesintileri vatandaşı canından bezdirirken, Ankaralılar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ellerinde bidonlarla sokaklara döküldü. "Pompa arızası" bahanesinin arkasına sığınan Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiler çığ gibi büyürken, evlerine su taşımak zorunda kalan vatandaşlar, Ankara'nın göbeğinde yaşanan bu Orta Çağ manzaralarına isyan etti.