ABD'nin hedefi Kazma Dağları! Trump'ın İran seçenekleri tükeniyor mu?

ABD ile İran arasında diplomasi trafiği sürerken karşılıklı sert açıklamalar Orta Doğu'da tansiyonu yeniden yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kazma Dağı'na yönelik tehditleri dikkat çekerken, A Haber 'de değerlendirmelerde bulunan Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, 12 gün savaşını hatırlatarak Kazma Dağları'nın jeolojik yapısı ve metrelerce derinlikte olması nedeniyle vurulmasının zor olduğunu söyledi. Fazla, ABD'nin olası askerî seçeneklerini ve sahadaki muhtemel senaryoları değerlendirdi.