Trump'tan Netanyahu'ya "arka kapı" şoku: Beyaz Saray protokolünde dikkat çeken fark
A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki görüşmenin perde arkasını Beyaz Saray önünden canlı yayında aktardı. Sapmaz, Netanyahu’nun resmi protokolün dışında tutularak adeta "arka kapıdan" içeri alındığını, görüşmenin sosyal medya ve resmi kanallarda sıfır ilgiyle karşılandığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen üst düzey karşılamayı hatırlattı.