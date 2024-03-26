14 il için sarı kodlu uyarı! Hangi bölgelere sağanak ve kar bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 il için sağanak ve kar uyarısı geldi. Merak edilen detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı Şahin Şahbaz anlattı.

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