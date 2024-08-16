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130 milyonluk yalı soygununda yeni gelişme

130 milyonluk yalı soygununda yeni gelişme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 16:33
Türkiye'nin konuştuğu 130 milyonluk yalı soygununda yeni gelişmeler yaşandı. Firari iki şüheli yakalandı. 130 milyonluk soygunun perde arkası bilgilerini A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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