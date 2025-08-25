25 Ağustos 2025, Pazartesi

12 yaşındaki çocuk 4 gündür kayıp: Denize gitmek için evden çıktı, geri dönmedi

Giriş: 25.08.2025 19:28
İstanbul Sultangazi’de 4 gün önce denize gitmek için evden ayrılan 12 yaşındaki Hacı Rabia’dan haber alınamıyor. Polis ve mahalle sakinleri arama çalışmalarını sürdürürken, çocuğun otobüste yolculuk yaptığı esnada bir vatandaşın durumdan şüphelenerek kendisine yardım etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
