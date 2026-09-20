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Emekli öğretmen Ahmet Salman'ın özel koleksiyonu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Emekli öğretmen Ahmet Salman'ın özel koleksiyonu

Kimi fincanları çay ve kahve içmek için kullanıyor, kimi ise yıllar boyunca biriktirerek özel bir koleksiyona dönüştürüyor. İstanbul'da yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Salman, yaklaşık 13 yıl önce bitpazarından aldığı bir fincanla başladığı koleksiyonunu bugün 5 binin üzerine çıkardı. Bitpazarları ve antikacılardan topladığı birbirinden farklı çay ve kahve fincanlarını bir araya getiren Salman'ın en büyük hayali ise bu özel koleksiyonu büyük bir müzede sergilemek. Salman'ın sıra dışı koleksiyon hikayesi, A Haber'in "Bir İnsan Bir Hikaye" programında ekrana geldi.

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