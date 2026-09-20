Bulunan kıyafetler Büşra bebeğin mi? Gözler Adli Tıp'dan gelecek raporda

Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Bebek için yürütülen arama çalışmalarında bulunan bazı eşyalar, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şimdi gözler, yapılacak incelemenin ardından hazırlanacak rapora çevrildi. Bulunan eşyaların Büşra Bebek'in akıbetine ilişkin soruşturmaya ışık tutup tutmayacağı merak edilirken, A Haber muhabiri Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel, soruşturmadaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.