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11 bin kişiyi işten çıkarıp 18 bin kişiyi işe aldı! CHP yönetimdeki İBB'de neler oluyor?

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Giriş: 31.08.2020 18:47
Güncelleme:31.08.2020 19:14
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li yönetim görevi devraldığından bu yana 11 bin 706 kişinin işine son verdi. CHP'li belediye bu süreçte 18 bin 102 kişiye de belediye kadrolarında görev verdi. Ancak bu personellerin hem işe alım süreci hem de yeterlilikleri tartışma konusu oldu.
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