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100 yıl önce çekilen fotoğrafın hikayesi

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Giriş: 17.05.2021 12:04
Güncelleme:17.05.2021 12:29
Tam 100 yıl önce bu zamanlar çekilmiş bir fotoğrafa muhabirimiz İslim Çobanoğlu ulaştı. Eski Çağlayan Sarayı'nın bulunduğu alan Darüleytam (yetimler yurdu) iken aralarında Türk musikisinin önemli ismi Safiye Ayla'nında bulunduğu fotoğrafın hikayesini ekibimiz yıllar sonra gün yüzüne çıkardı. Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz anlattı.
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100 yıl önce çekilen fotoğrafın hikayesi
100 yıl önce çekilen fotoğrafın hikayesi
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