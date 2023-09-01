100. Yıl Marşı nasıl yazıldı? 100. Yıl Marşı'nın söz yazarı İlker Kömürcü A Haber'de anlattı

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan marş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası tarafından seslendirildi ve çok beğenildi. A Haber muhabiri Yusuf Gül'ün konuğu olan marşın söz yazarı Doçent Doktor İlker Kömürcü önemli değerlendirmelerde bulundu.

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