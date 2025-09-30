10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!

Eylül ayının son günündeyiz. artık son bahar geldi, hava sıcaklıkları da düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN